Palazzo del Monte la sede nel luogo simbolo Prima Monte di Pietà poi Teatro della comunità
Cambia volto, ma non il suo ruolo centrale nella vita cittadina: da baluardo difensivo a sede del potere comunale, da Monte di Pietà a teatro cittadino, fino ad accogliere oggi la Fondazione Manodori. Il Palazzo del Monte, affacciato sull’omonima piazza, è uno dei luoghi simbolo di Reggio. Le sue origini risalgono al X secolo: dopo le incursioni degli Ungari, ospitava un fortilizio del castrum vescovile con funzioni difensive. Nel 1188 viene scelto per erigere il primo Palazzo Comunale, sede del Podestà, dotato di una grande Sala della Ragione per le assemblee e la giustizia, mentre al piano terra si aprivano botteghe artigiane contrassegnate da lettere o simboli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
