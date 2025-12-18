© Ilgiorno.it - Locus in Fabula: fra passato e orizzonti futuri

La Valmalenco si proietta nel futuro col progetto " Locus in Fabula ". Il sapere popolare che rivive attraverso la digitalizzazione, la tecnologia al servizio di una più consapevole e immersiva fruizione del territorio: con "Locus in fabula", la Valle del serpentino proietta il suo passato e il suo presente nel futuro. Promosso da tre imprese creative, Condivisa, Objectweb e StudioBase2, e dalle amministrazioni dei 5 Comuni malenchi con il coordinamento dell’Ecomuseo della Valle del Mallero, il progetto ha ottenuto un contributo da Regione Lombardia sul bando " Innovacultura ". È un innovativo sistema digitale e virtuale di comunicazione del territorio, che trasforma ogni luogo in racconto e ogni passo in una scoperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

