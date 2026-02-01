Monica Vitti torna a essere al centro delle attenzioni con una rassegna di cinque film da riscoprire. La sua carriera spazia dai capolavori di Antonioni ai ruoli comici, dimostrando una versatilità che ancora oggi conquista il pubblico. Dopo anni, le sue interpretazioni restano vive e continuano a far riflettere chi le guarda.

Ci sono figure che segnano il cinema in modo profondo, lasciando un’impronta che resiste al tempo e continua a parlare anche quando le luci della sala si spengono. Monica Vitti è una di queste presenze rare, capaci di ridefinire un’epoca e di attraversare generi e linguaggi con una naturalezza che appartiene solo ai grandi. Dai silenzi metafisici di Michelangelo Antonioni alle commedie che hanno riscritto il linguaggio del cinema popolare, Vitti ha costruito un percorso unico, fatto di metamorfosi e libertà creativa. Oggi, mentre riscopriamo il valore della memoria cinematografica, cinque suoi film meritano di essere rivisti con attenzione nuova. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Monica Vitti: dai capolavori di Antonioni ai ruoli comici, cinque film da riscoprire

