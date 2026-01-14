Cercando Monica Amando | omaggio a Monica Vitti al Sipario Strappato

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita sabato 17 gennaio alle 21 “Cercando Monica Amando”, uno spettacolo dedicato a Monica Vitti. La compagnia Start Lab propone un omaggio alla celebre attrice, offrendo al pubblico un momento di riflessione e memoria attraverso il teatro. L’evento si svolge in via Marconi 165, rappresentando un’occasione per riscoprire il talento e l’eredità artistica di Monica Vitti.

Sabato 17 gennaio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva "Cercando Monica Amando", omaggio alla grande Monica Vitti della compagnia Start Lab. Lo spettacolo è scritto da Ilaria Agostini e in scena ci saranno Danila Stalteri e Massimiliano Vado, che cura.

