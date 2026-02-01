A Hulst, l’olandese Van der Poel conquista il suo ottavo titolo ai Mondiali di cross. Sul campo davanti al pubblico di casa, Van der Poel ha preso subito il comando e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, lasciando a distanza Eric De Vlaeminck. La vittoria conferma la sua supremazia in questa disciplina e lo porta ancora più avanti nella storia delle corse di cross.

Nessuno come lui. Mathieu Van der Poel ha fatto la storia oggi a Hulst, davanti al suo pubblico in Olanda (oltre 20.000 spettatori), dove si sono conclusi i Mondiali di ciclocross. E il 31enne olandese della Alpecin, già diventato recordman dei successi in Coppa del Mondo (51), ha dominato come da previsioni andandosi a prendere l’ottavo titolo mondiale della specialità dopo quelli del 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025: definitivamente staccato il belga Eric De Vlaeminck, fratello di Roger, che ne conquistò 7 a cavallo degli anni 60 e 70. Niente da fare per i rivali: Van der Poel – 37 successi negli ultimi 38 cross disputati, non ne perde uno dal 21 gennaio 2024, in stagione 13 su 13 - si è involato già nel corso del primo giorno (era solo in testa dopo 3 minuti e 40’ di gare) e non c’è stata storia mentre via via sul percorso ha cominciato a piovere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali di cross, Van der Poel nella storia: ottavo titolo iridato

