Van der Poel | Vinco l' ottavo titolo nel cross poi forse mollo la disciplina

Van der Poel potrebbe dire addio al ciclocross. L’olandese, che si appresta a vincere il suo ottavo titolo, ha lasciato aperta la porta a un possibile addio alla disciplina. “Potrei smettere, non ho ancora deciso”, ha detto prima della corsa, lasciando intendere che questa potrebbe essere la sua ultima volta davanti al pubblico che lo ha sempre sostenuto.

Sembra tutto già scritto: se non fosse che lo sport non funziona così, che risultati definiti in partenza non esistono, che non si può mai sapere quando l’imponderabile si sveglia e decide di venire a far visita. Vale anche per Mathieu Van der Poel, che da un bel pezzo non si limita a vincere nel ciclocross, ma lo domina con apparente nonchalance: 12 successi su 12 in stagione, 23 consecutivi (ultima sconfitta il 21 gennaio 2024), 36 nelle ultime 37 esibizioni. Ma è oggi che il fuoriclasse olandese ha un appuntamento con la storia. Ed è apparecchiato davanti al suo pubblico, a Hulst: se conferma il titolo iridato già suo nel 2015 e dal 2019 alla scorsa stagione (tranne il 2022, quando non era al via), arriva a 8, staccando Eric De Vlaeminck. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Van der Poel: "Vinco l'ottavo titolo nel cross, poi forse mollo la disciplina" Approfondimenti su Van der Poel LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel farebbe la storia in caso di ottavo titolo Questa mattina alle 11 si è acceso lo streaming dei Mondiali juniores maschili di ciclocross. LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: Van Aert riacciuffa Van der Poel nel quarto giro Segui la diretta del Ciclocross Exact Cross Mol 2026, con aggiornamenti in tempo reale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Dit zegt Mathieu van der Poel voor zijn eerste cross van het seizoen in Namen Ultime notizie su Van der Poel Argomenti discussi: Ciclocross, van der Poel per la storia: Se non vinco continuo, altrimenti...; Decathlon CMA CGM, Tiesj Benoot: Dovremmo smettere tutti di tirare quando ci sono Van der Poel e Poga?ar; Ciclocross | oggi la tappa di Maasmechelen van der Poel ovviamente il più atteso. Van der Poel: Vinco l'ottavo titolo nel cross, poi forse mollo la disciplinaL'olandese può fare la storia davanti al suo pubblico: Poi potrei abbandonare la disciplina, non ho ancora deciso. Ma se non vinco, continuo di sicuro! ... msn.com Ciclocross, van der Poel per la storia: «Se non vinco continuo, altrimenti...»Il dominio dell’unico corridore capace di far paura a Tadej Poga?ar si estende da dicembre ad aprile. A Hulst punta a diventare campione per l’ottava volta, come mai nessuno nella storia. Interpellato ... editorialedomani.it Il giovane Mathieu Van der Poel fotografato sull'Alpe d'Huez - facebook.com facebook Mathieu van der Poel sta dominando la stagione di ciclocross, una disciplina che forse in futuro vedremo alle Olimpiadi invernali x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.