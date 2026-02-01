Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, si lascia andare a una proposta che sta facendo discutere. In diretta radio, l’ex portiere ha detto che se le cose non cambiano, potrebbe essere il caso di boicottare i Mondiali del 2026, anche se l’Italia non è ancora qualificata. Le sue parole hanno sorpreso molti, accendendo il dibattito sulla partecipazione italiana all’evento.

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, a “Un giorno da Pecora” apre al tema boicottaggio Mondiali 2026. La Nazionale non è ancora qualificata ai Mondiali 2026, ma intanto il dibattito si sposta su un terreno che esula dal campo. A rimetterlo al centro è Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione dell’Italia, intervenuto a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio1. Tema: l’ipotesi di un boicottaggio della Coppa del Mondo e, più in generale, l’idea che attorno al torneo possano esistere “problematiche” da valutare con serietà. – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Mondiali 2026, non siamo ancora qualificati ma Buffon apre al boicottaggio: le sue parole

Approfondimenti su Mondiali 2026

Katia Ricciarelli ha condiviso alcune riflessioni su Pippo Baudo, questa volta in modo sereno e rispettoso.

In seguito alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, si intensifica la discussione tra le parti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mondiali 2026

Argomenti discussi: Vaticano – Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2026: Custodire voci e volti umani - ANS; Perché l’Artico è al centro dei nuovi conflitti mondiali; Davos, Lagarde: 'No rottura ordine mondiale, ma serve piano B'; Danimarca e Svezia, rabbia contro Trump: Boicottiamo il Mondiale in Usa. E anche la Germania...

Perché è quasi impossibile il boicottaggio dei Mondiali 2026: cosa dovrebbe accadere per far saltare il torneoLe proteste contro il Mondiale 2026 negli Stati Uniti restano per ora solo teoriche e non trovano sponde nei governi e nelle federazioni ... fanpage.it

Il Mondiale nell’America di Trump diventa un caso: tra Groenlandia e ICE, nasce un fronte che minaccia il boicottaggioLa politica estera del presidente Usa, i timori per le misure di sicurezza estreme e i tifosi di alcuni Paesi già bannati: la Coppa del Mondo 2026 è già motivo di tensioni ... ilfattoquotidiano.it

Il genere che sta scalando le classifiche mondiali ha finalmente una casa. Siamo orgogliosi di presentare la New Romance Academy, nata dalla collaborazione tra Martina Donati e Accademia Molly Bloom. Non solo un corso ma un laboratorio d'autore per im - facebook.com facebook