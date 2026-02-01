L’esercito pakistano ha confermato che nelle ultime ore sono stati registrati diversi attacchi armati e suicidi nella provincia del Belucistan. Le violenze hanno causato almeno 33 morti, tra civili e persone colpite dagli attacchi. Le forze di sicurezza sono intervenute e hanno ucciso 92 aggressori. La situazione resta molto tesa, con un bilancio totale che supera le 120 vittime.

L’esercito del Pakistan ha reso noto che molteplici attacchi suicidi e con armi da fuoco da parte di “terroristi” nella provincia sud-occidentale del Belucistan hanno ucciso trentatré persone, compresi civili, mentre le forze di sicurezza intervenute per rispondere alle violenze hanno ucciso novantadue aggressori. Gli analisti lo hanno descritto come il giorno più mortale per i militanti degli ultimi decenni. Durante i raid, gli insorti beluci hanno preso di mira civili, un carcere di massima sicurezza, stazioni di polizia e strutture paramilitari. Sebbene i separatisti e i talebani pakistani prendano spesso di mira le forze di sicurezza in Belucistan e altrove nel Paese, attacchi coordinati di questa portata sono rari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Molteplici attacchi suicidi e con armi da fuoco in Pakistan: ci sono oltre centoventi morti

Approfondimenti su Belucistan Attacchi

I separatisti del Baluchistan hanno lanciato una serie di attacchi coordinati nel sud del Pakistan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Belucistan Attacchi

Molteplici attacchi suicidi e con armi da fuoco in Pakistan: ci sono oltre centoventi mortiL’esercito del Pakistan ha reso noto che molteplici attacchi suicidi e con armi da ... msn.com

Pakistan, il ministro degli Interni: Gli attacchi suicidi opera di afganiLe tensioni tra Afghanistan e Pakistan sono aumentate di recente dopo che Kabul ha accusato Islamabad di aver lanciato attacchi con i droni il 9 ottobre, uccidendo diverse persone Il ministro degli ... it.euronews.com

A Torino sfila un fiume di gente contro governo, riarmo e attacchi ai centri sociali. Poi due ore di disordini con diversi feriti. - facebook.com facebook