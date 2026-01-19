A un anno dal debutto del modello di DeepSeek, le intelligenze artificiali cinesi continuano a evolversi rapidamente. Nonostante i progressi, restano molte sfide e sviluppi da monitorare. In questo aggiornamento, analizzeremo lo stato attuale delle IA cinesi, evidenziando le principali innovazioni e le prospettive future senza enfasi e con un approccio obiettivo.

È passato un anno da quando DeepSeek presentò il suo modello, e ci sono più cose da dire di quante ne stiano in questo sommario È passato un anno da quando la startup cinese DeepSeek mise online il suo software di intelligenza artificiale, DeepSeek-R1, provocando un crollo in borsa dei titoli delle aziende tecnologiche statunitensi. La società di microchip Nvidia da sola perse circa 600 miliardi di dollari di capitalizzazione. Marc Andreessen, tra i principali investitori della Silicon Valley, paragonò il debutto del modello DeepSeek-R1 al lancio dello Sputnik del 1957, l’evento che diede inizio alla corsa allo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A che punto sono le intelligenze artificiali cinesi?

Leggi anche: Sciami di robot e intelligenze artificiali: la rivoluzione che nessuno si aspettava (e le cui potenziali applicazioni sono inquietanti)

Leggi anche: Le intelligenze artificiali si sono sfidate a poker: ha vinto OpenAI, quella di Musk si inventava i punti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A che punto sono i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina - La nuova funivia per migliorare l’accesso alla storica pista Stelvio di Bormio, su cui si terranno le gare di sci alpino maschile e di scialpinismo, non sarà pronta per l’inizio delle Olimpiadi di ... ilpost.it

Guida Autonoma -Al Prossimo Livello con l'Intelligenza Artificiale! sviluppo per Bosch & Cariad-

A partire da 62.700 euro, sì: sono tanti soldi per una Golf.Ma il punto è un altro. Questa Golf R non è solo un’auto, è un oggetto unico, che funziona davvero — e lo fa molto bene. La forza della Golf, da anni, è anche la sua community enorme e fedelissima, u - facebook.com facebook

#Tomori e #Pulisic: a che punto sono le trattative per i rinnovi Le ultime #MilanPress x.com