modena a empoli tanti cross e nessun guizzo

Il Modena esce da Empoli a mani vuote, senza riuscire a trovare il guizzo giusto. La partita si è giocata sotto una pioggia di cross, ma nessuno dei due attacchi ha trovato la rete. I toscani hanno controllato il gioco senza rischiare troppo, lasciando i gialloblù a sbattere contro la difesa. Alla fine, il risultato rispecchia quello che si vede in campo: nessuna vittoria, ma almeno nessuna sconfitta evitata.

di Alessandro Bedoni EMPOLI Nel giorno di San Geminiano il Modena non è decollato. Ma ci sono state anche cose positive, tutte in ogni caso nell’ottica che una partita, quando non la puoi vincere, almeno non la devi perdere. Allora, terzo risultato utile consecutivo, e ancora una volta senza subire reti, e tutto sommato una prestazione solida in un match pesantemente condizionato (ma questo ad onor del vero per entrambe le squadre) da un vento forte e gelido che ha cambiato più di una traiettoria al pallone. Poi rimane una prestazione che è stata piena di rimpianti nella prima frazione, con un Modena in costante possesso di palla, ma quasi mai capace di affondare e senza mai tentare conclusioni dalla distanza che, col vento a favore, avrebbero potuto risultare pericolose per Fulignati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Argomenti discussi: Modena Fc - Alessio Dionisi, allenatore Empoli: Gialloblù forti, ma non imbattibili. Vogliamo riscattarci dopo la gara d'andata e l'ultima partita; Top e Flop Empoli-Modena 0-0: Pagelle e Analisi del Match; Dal campo. Indragoli disponibile. Oggi doppia seduta. In vista del Modena possibili ballottaggi; Serie B, il Frosinone vince. Venezia e Monza rispondono, il Palermo fa 0-0 a Modena.

Modena a Empoli tanti cross e nessun guizzoI gialli tornano a casa dal Castellani con un punto dopo una gara senza emozioni. Nel finale espulso Nador per doppia ammonizione ... msn.com

0-0 per il Modena contro l'EmpoliNonostante l'inferiorità numerica, i ragazzi di Sottil guadagnano un punto prezioso per il terzo risultato utile consecutivo ... rainews.it

Una partita sterile di emozioni al Castellani tra Empoli e Modena: i gialli strappano comunque un buon punto agganciando il Cesena e conquistando la quinta posizione - facebook.com facebook

#Empoli- #Modena, poche emozioni e nessun gol: buon punto per i gialli - #Calcio #SerieB x.com