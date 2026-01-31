Empoli - Modena probabili formazioni | Gialli tra conferme tattiche ballottaggi e assenze

Domani si gioca Empoli contro Modena. L’allenatore Dionisi ha scelto la formazione, con alcune conferme e qualche cambio. In difesa torna Romagnoli dalla Sampdoria, mentre Candela arriva dallo Spezia in prestito. I toscani vogliono sfruttare al massimo i nuovi acquisti e mettere pressione sugli avversari.

Sponda Empoli, le scelte di DionisiI toscani sono pronti ad accogliere i nuovi innesti di mercato: in difesa torna Simone Romagnoli dalla Sampdoria, sempre dalla Liguria ma sponda Spezia arriva il terzino destro Candela in prestito. Altro prestito: dal Venezia ecco l'attaccante Fila. Non.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Empoli Modena Modena - Venezia, probabili formazioni | Gialli tra scelte obbligate e ballottaggi Spezia - Modena, probabili formazioni | Gialli quasi al completo, ballottaggi in attacco L'anticipo di Serie B tra Spezia e Modena si avvicina, con le formazioni che iniziano a delinearsi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Empoli Modena Argomenti discussi: Serie B: Empoli-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Serie B: Modena-Palermo, le probabili formazioni e dove seguire il match del Braglia; La formazione anti Modena vedrà qualche cambiamento. Diversi ballottaggi; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo. Empoli-Modena: le probabili formazioniLe probabili formazioni di Empoli-Modena, gara della 22a giornata di Serie B in programma domani al Castellani ... pianetaempoli.it Empoli-Modena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Empoli-Modena di Sabato 31 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Modena Fc, canarini in trasferta a Empoli: 612 tifosi gialloblù presenti in Toscana - facebook.com facebook I precedenti empolesi, i subentranti azzurri, i numeri modenesi, la sfida tra Dionisi e Sottil, gli incroci con l'arbitro Mucera: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliModena, ventiduesima giornata di Serie BKT in programma domani x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.