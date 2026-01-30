Empoli-Modena sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa partita tra Empoli e Modena si gioca sabato 31 gennaio alle 15:00. L’Empoli, dopo due sconfitte consecutive, cerca di risollevarsi: ha perso in casa contro il Südtirol e in trasferta contro la Carrarese, scivolando a -5 dall’ottavo posto. Il Modena, invece, arriva con sei punti in più e vuole consolidare la sua posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, soprattutto per gli toscani, che non possono permettersi altri passi falsi.

Le due sconfitte, per 1-0 in casa contro il Südtirol, e per 3-0 contro la Carrarese allo Stadio dei Marmi, hanno fatto scivolare l'Empoli a -5 dall'ottavo posto nella classifica di Serie B per cui questa sfida contro il Modena, sesto con sei punti in più, diventa davvero molto importante. La squadra di Andrea Sottil.

