Mister Grosso sorride dopo la vittoria di misura in una partita complicata. Il tecnico neroverde afferma che il risultato pieno su un campo difficile rappresenta un passo avanti importante. Ora, le prossime settimane diranno se questo successo può davvero dare la svolta per la salvezza del team.

Saranno le prossime settimane a dire se quello compiuto dal Sassuolo tra Cremonese e Pisa è stato davvero lo scatto che ha garantito la salvezza ai neroverdi. Intanto, però registriamo come i neroverdi, oggi, abbiano un margine di punti oltremodo rassicurante sulla ‘zona rossa’ e, perchè no, come due vittorie consecutive non si vedessero da quattro mesi. Anche allora una vittoria di misura (contro il Verona) e un 3-1 rifilato all’Udinese a fare il paio con la doppietta contro Cremonese e Pisa che allarga il sorriso di Fabio Grosso. Che, dice, ha visto "parecchie cose buone in questa gara, e altre su cui lavorare" ma ha di che essere soddisfatto di questo Sassuolo che si è rimesso in corsa verso quell’obiettivo che, il tecnico neroverde lo aveva detto alla vigilia, "è quello che vogliamo raggiungere e sul quale siamo focalizzato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Grosso ha di che sorridere: "Risultato pieno su un campo difficile"

