Difficile digerire questo risultato Mister Bellazzini mastica amaro
La flessione in termini di risultati è stata tremenda. L’unica speranza erano le prestazioni, specie dopo quelle discrete contro Grosseto e Seravezza. Ieri è mancata pure quella, seppur il ko sia immeritato visto il tenore della gara. "Il primo tempo è stato equilibrato, bloccato, senza particolari occasioni a parte un tiro del Montevarchi su cui è stato bravo Paolucci. Noi abbiamo avuto tante potenziali occasioni, perché loro venivano aggressivi in tutto il campo. Potevamo sfruttare meglio le situazioni in cui avevamo Noccioli". Così Tommaso Bellazzini (foto), unico a parlare in sala stampa, dopo il ko del Brilli Peri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Siena FC, Bellazzini: ”Sono preoccupato per i risultati, perdere non piace a nessuno” L'allenatore del Siena FC dopo la sconfitta contro il Montevarchi: ''Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, non avere fatto punti è difficile da digerire'' Il Siena perde con - facebook.com Vai su Facebook
In appendice vi lascio alcune letture difficili da digerire ma utili: «Le scelte dell’Ucraina potrebbero ridursi a “cattive adesso, o forse peggio dopo”. Il Donbass non può essere abbandonato senza combattere, e tuttavia combattere rischia di portare alle stesse co Vai su X
Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate e sfortuna" - Mister Fabrizio Castori si presenta nella sala stampa del 'Druso' per analizzare la sconfitta subita dall'Avellino: "Sconfitta dura. Scrive tuttomercatoweb.com