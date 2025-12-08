La flessione in termini di risultati è stata tremenda. L’unica speranza erano le prestazioni, specie dopo quelle discrete contro Grosseto e Seravezza. Ieri è mancata pure quella, seppur il ko sia immeritato visto il tenore della gara. "Il primo tempo è stato equilibrato, bloccato, senza particolari occasioni a parte un tiro del Montevarchi su cui è stato bravo Paolucci. Noi abbiamo avuto tante potenziali occasioni, perché loro venivano aggressivi in tutto il campo. Potevamo sfruttare meglio le situazioni in cui avevamo Noccioli". Così Tommaso Bellazzini (foto), unico a parlare in sala stampa, dopo il ko del Brilli Peri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Difficile digerire questo risultato". Mister Bellazzini mastica amaro