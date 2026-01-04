Grosso bicchiere mezzo pieno | Risultato giusto sempre in partita

In ambito sportivo, il risultato è spesso il riflesso di una performance complessiva. Anche in situazioni di difficoltà, come quelle recenti della Reggiana, è importante mantenere un approccio realistico e obiettivo. Fabio Grosso, nel commentare le partite, sottolinea l’importanza di restare in partita e di valutare il percorso come un continuo processo di crescita, senza lasciarsi ingannare da facili entusiasmi o delusioni eccessive.

REGGIO EMILIA Niente, in casa proprio non si vince, negli ultimi tempi. Ma visto che capita anche che si perda – il Torino, da ultimo, insegna – allora tanto vale sposare quella linea del realismo lungo la quale si muove, nel dopogara, Fabio Grosso. Gli si fa notare, infatti, che il Sassuolo del finale di gara abbia giocato come se fosse consapevole che, vista la difficoltà di vincere, meglio non rischiare di perdere. Gli esteti storceranno forse il naso, chi invece declina i punti fatti e da fare rispetto all'obiettivo- salvezza, che Grosso non perde di vista dice che va bene così. E l'allenatore del Sassuolo è tra questi.

