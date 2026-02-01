Miriam Leone si è aperta in un’intervista, parlando dei momenti difficili del passato e delle opportunità che le si sono presentate nel mondo dello spettacolo. La attrice ha detto di non sentirsi parte di nessun circoletto e di vivere a Milano, lontana dai riflettori dei gossip. Ha raccontato come ha affrontato le sfide e quanto sia importante per lei rimanere fedele a se stessa.

Miriam Leone si è raccontata in un'intervista tra i no del passato e le opportunità che ha avuto nella vita professionale. Adesso è al cinema con Le cose non dette, al fianco di Stefano Accorsi Miriam Leone ha rilasciato un’intervista al Messaggero dove ha fatto un bilancio della sua carriera ed ha parlato del film che è uscito lo scorso 29 gennaio, Le cose non dette. Con l’occasione ha parlato molto bene del regista Gabriele Muccino, smentendo anche le presunte voci sull’esistenza del circoletto. Su ciò ha detto: “Il cinema si fa a Roma e io, vivendo a Milano, diciamo che ho un altro domicilio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Miriam Leone: "Non faccio parte del circoletto, vivo a Milano"

