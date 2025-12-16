Miriam Leone contro il mondo del cinema | Veniamo giudicate per la maternità

Miriam Leone si confronta con le sfide del mondo del cinema e della maternità, criticando il giudizio spesso rivolto alle donne famose. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di conciliare carriera e vita privata, smascherando le percezioni distorte che circondano le celebrità e il loro ruolo di madri.

© Dilei.it - Miriam Leone contro il mondo del cinema: “Veniamo giudicate per la maternità” Si è portati a pensare che per chi è famoso sia tutto più facile. Che le celebrità non debbano barcamenarsi tra casa e lavoro come tutte le altre donne comuni e che, per loro, la maternità non sia un ostacolo così grande. E invece, purtroppo, nessuna categoria, neppure la più privilegiata scampa i pregiudizi legati all’avere un figlio, nessuna è immune dalle difficoltà di riuscire a conciliare carriera e vita privata. Lo racconta, senza peli sulla lingua, Miriam Leone. Miriam Leone, attrice e mamma. Intervistata da Vanity Fair in occasione dell’uscita di Le cose non dette, il primo film del maestro Muccino per l’attrice siciliana, Miriam Leone afferma che “la maternità voluta o non voluta è un tabù. Dilei.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Miriam Leone confessa 'ho rifiutato il contratto che mi avrebbe fatta restare lì'. Miriam Leone contro il mondo del cinema: “Veniamo giudicate per la maternità” - Miriam Leone racconta delle difficoltà di conciliare la maternità con la carriera da attrice e lancia un appello alla politica ... dilei.it

