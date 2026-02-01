Minneapolis | minorenne migrante rilasciato dopo fermo da Ice il padre rimane in attesa di decisione

Un bambino di cinque anni, fermato dalle autorità federali all’uscita da un asilo a Minneapolis, sarà rilasciato entro martedì. Dopo il fermo, il minore è stato portato in un centro di trattenimento, ma ora si attende la sua liberazione. Il padre del bambino, invece, rimane in attesa di ricevere una decisione sulle sue sorti.

Un bambino di cinque anni, trattenuto dalle autorità federali dopo essere stato fermato all’uscita da un asilo a Minneapolis, sarà rilasciato entro martedì. La decisione, presa da un giudice federale, riguarda anche il padre del minore, Adrian, che si trova nello stesso centro di detenzione migrante in Texas. Il piccolo, insieme al genitore, era stato sorpreso dai funzionari dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) in un’operazione che ha scatenato un’ondata di indignazione a livello nazionale. L’arresto è avvenuto pochi minuti dopo la conclusione delle attività scolastiche, in un contesto che ha sollevato interrogativi sulla legalità e l’umanità delle procedure di controllo migratorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Minneapolis Minorenne

Un bambino di cinque anni, Liam Conejos Ramos, è stato liberato oggi dopo essere stato tenuto per giorni in un centro di detenzione in Texas.

A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l’incidente in cui un migrante è stato ferito da colpi di arma da fuoco, pochi giorni dopo l’uccisione di un’attivista da parte di un agente ICE.

