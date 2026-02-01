Bambino di cinque anni trattenuto con il padre a Minneapolis rilasciato dopo l’intervento delle autorità locali

Un bambino di cinque anni, Liam Conejos Ramos, è stato liberato oggi dopo essere stato tenuto per giorni in un centro di detenzione in Texas. Il piccolo era stato trattenuto con il padre a Minneapolis, ma grazie all’intervento delle autorità locali sono riusciti a ottenerne la scarcerazione. La famiglia, che viveva in un clima di incertezza, ora può riunirsi e tornare a casa.

Un bambino di cinque anni, Liam Conejos Ramos, è stato rilasciato insieme al padre dopo essere stato trattenuto per diversi giorni in un centro di detenzione per migranti nel Texas, a seguito di un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) effettuata a Minneapolis. L'arresto, avvenuto oltre una settimana fa, ha scatenato un'ondata di indignazione nazionale e internazionale dopo la diffusione di una foto che lo ritrae caricato su un'auto dell'Ice, trasportato da un'area del Minnesota a duemila chilometri di distanza. Il piccolo, originario dell'Ecuador, e il padre erano stati fermati durante un controllo a sorpresa, senza che fossero stati presentati motivi precisi per l'arresto, e trasferiti in un impianto di detenzione progettato per ospitare famiglie migranti.

