Minneapolis l’Ice spara ancora e ferisce un migrante Tensione a mille il sindaco invita alla calma Il governatore attacca Trump | Campagna di brutalità organizzata
A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l’incidente in cui un migrante è stato ferito da colpi di arma da fuoco, pochi giorni dopo l’uccisione di un’attivista da parte di un agente ICE. Il sindaco invita alla calma, mentre il governatore critica apertamente le politiche di Trump, definendole una campagna di brutalità organizzata. La situazione resta delicata, con crescenti preoccupazioni per la stabilità sociale nella città.
Roma, 15 gennaio 2026 - Cresce la tensione a Minneapolis dopo che un agente federale ha sparato a un uomo alla gamba, a circa una ventina di chilometri da dove un agente dell'Ice, Jonathan Ross, ha ucciso l'attivista Renee Nicole Good la scorsa settimana, segnala l'Nbc. Versioni contrastanti. La sparatoria, probabilmente conseguenza delle tensioni di questi giorni, secondo il Dipartimento per la sicurezza interna è avvenuto durante un controllo del traffico. Aggiungendo che l'agente ha sparato per difendere alcuni membri delle forze dell'ordine aggrediti con una pala. Mentre secondo testimoni il migrante stava sfuggendo all'arresto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
