Un uomo di 25 anni è rimasto gravemente ferito durante una sparatoria a Rogoredo, vicino Milano. La polizia ha aperto il fuoco su un rapinatore che aveva una pistola rubata. Il giovane, di origine cinese, è stato colpito e ora si trova in ospedale in condizioni serie. La scena si è svolta in strada, e le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui dettagli dell’episodio.

Un rapinatore di nazionalità cinese di 25 anni è stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Rogoredo, vicino Milano, e versa in gravi condizioni. Attorno alle 14.30, il giovane, irregolare in Italia, ha colpito alla testa con un bastone un vigilante di circa 50 anni che stava andando a piedi al lavoro, per poi sottrargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. Si è poi diretto verso la periferia della città dove, attorno alle 15.15, ha incrociato il Land Cruiser blindato dell’Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato, contro il quale ha sparato almeno 3 colpi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano, sparatoria tra un poliziotto e un rapinatore 25enne con una pistola rubata: grave il giovane

