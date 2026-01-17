Milano parte al rallentatore poi Egonu e Danesi alzano il ritmo | Monviso ko terzo posto in Serie A1

Nel match della ventesima giornata di Serie A1 di volley femminile, Milano ha recuperato da un inizio difficile contro Monviso, vincendo poi 3-1. Dopo un primo set perso, le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno preso il ritmo, grazie alle prestazioni di Egonu e Danesi. La vittoria permette a Milano di consolidare il terzo posto in classifica, in una sfida intensa per il piazzamento finale.

Milano si è fatta sorprendere nel primo set al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ed è finita sotto nel punteggio contro Monviso, ma dopo lo sbandamento iniziale le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno prontamente invertito l’inerzia dell’incontro e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-19; 25-21; 25-12) in occasione della ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile, rispondendo così a Chieri nel testa a testa intenso per la terza piazza in graduatoria. La compagine lombarda, reduce dal sigillo in Champions League contro lo Zeleznicar, ha infilato la quarta affermazione di fila in campionato e, grazie al quindicesimo successo stagionale, si è confermata al terzo posto in classifica generale con 46 punti, a otto lunghezze di distacco da Conegliano e alle spalle di Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

