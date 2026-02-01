Questa mattina a Milano, un uomo ha rubato una pistola a un vigilante e ha sparato contro le auto della polizia arrivata sul posto. Gli agenti hanno reagito e hanno ferito gravemente il sospetto, che è stato subito disarmato e portato in ospedale. Nessuno degli agenti è rimasto ferito durante l’intervento.

Nessun poliziotto è rimasto ferito. Gli agenti, però, hanno risposto al fuoco, ferendo gravemente il sospetto, che è stato immediatamente disarmato e soccorso. Ora è ricoverato all'ospedale Niguarda Shock a Milano, dove oggi si è verificata una sparatoria tra un civile e diversi agenti della polizia. La dinamica di quanto avvenuto è in fase di accertamento, ma sembrerebbe che un uomo abbia rubato la pistola a un vigilante, per poi rivolgerla verso le Volanti della Polizia che hanno cercato di fermarlo ed evitare che si trasformasse in una minaccia. Sembrerebbe che il sospetto sia stato colpito da un proiettile e sia ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, ruba pistola a un vigilante e spara contro volanti: ferito da agenti, è grave

È in gravi condizioni un uomo che ha rubato una pistola a un vigilante e ha sparato contro le volanti della polizia.

Una nuova sparatoria scuote Milano.

