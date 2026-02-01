Il Papa chiede una tregua durante i Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina. In un appello diretto, invita i leader mondiali e le forze armate a fermare i conflitti, sperando che l’evento possa essere un momento di pace e unità.

Il Papa ha lanciato un appello per una tregua mondiale in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, invitando i leader politici, le forze armate e le comunità internazionali a sospendere i conflitti durante l’evento sportivo. L’invito, pronunciato durante l’udienza generale tenuta nel cortile di Palazzo Apostolico, è stato accolto con attenzione da esperti di geopolitica e dal mondo dello sport, che vedono in questa iniziativa un segnale simbolico di grande rilevanza. Il Pontefice ha sottolineato che i Giochi, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, rappresentano un’opportunità unica per riscoprire la pace attraverso il dialogo, l’unità e il rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Papa invoca una tregua olimpica in occasione di Milano-Cortina 2026

