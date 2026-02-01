milano 18enne denuncia stupro in una galleria della stazione

Un’ ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata all’interno di una galleria vicino a Porta Garibaldi, a Milano. La giovane si è fatta soccorrere subito dal 118 e ha raccontato di aver subito lo stupro da parte di un ragazzo che aveva appena conosciuto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sarebbe stata violentata nella stazione di Porta Garibaldi, a Milano, da un giovane che aveva conosciuto durante una serata. È la denuncia di una 18enne, di origini ucraine, che ha raccontato di essere stata abusata intorno alle tre e mezza di mattina di giovedì 29 gennaio., Stando a quanto ha raccontato, al termine della serata la giovane - in stato di alterazione - si era recata lungo i binari insieme a un giovane. Lì, dopo averla portata in una galleria o in un tunnel, la 18enne sarebbe stata stuprata. La notte stessa, la giovane si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove l'equipe medica non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza, non per forza necessari per identificare una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

