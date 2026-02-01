Milan scatenato | tutto fatto per l’acquisto dal Chelsea

Il Milan ha concluso l’affare con il Chelsea. La squadra rossonera si muove deciso sul mercato e ha già tutto pronto per l’acquisto. Ora si aspetta solo l’annuncio ufficiale, dopo settimane di trattative intense. La società rossonera non si ferma e punta a rafforzare la rosa in vista della stagione.

Il Milan non si ferma e continua a rinforzarsi sul mercato: ecco tutti i dettagli dell’ultima operazione andata finalmente in porto. In attesa di ricevere dal Crystal Palace il via libera per Jean-Philippe Mateta, il Milan mette a segno un super colpo di mercato in prospettiva. I rossoneri – secondo ‘Sky Sport’ – si sono assicurati le prestazioni di Yahya Idrissi Regragui, trequartista classe 2007 proveniente dal Chelsea. Una buonissima operazione da parte del direttore sportivo Tare che, dunque, mette le mani su un calciatore dal futuro assicurato. Allegri (Ansa) – Calciomercato.it Regragui, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile nel West Ham ed elemento imprescindibile del Chelsea Under 18 dal 2024, può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: da trequartista (posizione preferita) a esterno offensivo fino ad arrivare a seconda punta in appoggio a un centravanti di peso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan scatenato: tutto fatto per l’acquisto dal Chelsea Approfondimenti su Milan Chelsea Il prossimo avversario. Camaiore scatenato. L’ultimo acquisto è Fabio Pierallini Il Camaiore si prepara alla sfida di lunedì al Franchi, rafforzando ulteriormente la rosa con l’ingaggio di Fabio Pierallini, portiere classe 2007. Calciomercato Milan, preso a titolo definitivo un talento dal Chelsea: i dettagli Il Milan ufficializza l’arrivo di un giovane talento dal Chelsea. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milan Chelsea Argomenti discussi: Milan scatenato: contatti continui per Mateta, si tratta anche un centrale; Milan, Mateta operazione bloccata: manca il via libera del Crystal Palace; Parma scatenato sul mercato: è in arrivo... Nesta dal Grenoble!; Milan scatenato: assalto all’ex Inter, colpo in Serie A per giugno. Milan scatenato, doppio colpo: visite mediche in corsoI rossoneri hanno messo le mani su ben due calciatori: sono già in città per sottoporsi agli esami di rito. Il punto della situazione ... milanlive.it Milan scatenato, sorpasso per un giovanissimo: arriva dalla Serie AOre caldissime in casa del diavolo, scatenato e pronto a chiudere diverse trattative. Un talento cristallino potrebbe arrivare a Milano! spaziomilan.it COLPO DAL CHELSEA: Milan scatenato, altro acquisto - facebook.com facebook #Milan scatenato, inserimento per Alphadjo #Cissè Il piano di Tare x.com

