Il prossimo avversario Camaiore scatenato L’ultimo acquisto è Fabio Pierallini

Il Camaiore si prepara alla sfida di lunedì al Franchi, rafforzando ulteriormente la rosa con l’ingaggio di Fabio Pierallini, portiere classe 2007. Dopo aver già aggiunto Nieri e Remedi, il club bluamaranto punta a consolidare la propria formazione in vista di un incontro importante, dimostrando un netto spirito di crescita e ambizione.

Un altro innesto, dopo l’attaccante Nieri e il centrocampista Remedi, per il Camaiore: in vista della sfida di lunedì al Franchi, il club bluamaranto ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Fabio Pierallini, portiere classe 2007, cresciuto nel Tau Altopascio e, nella prima parte di stagione, al Castelnuovo. Mister Turi, sulla panchina versiliese da due giornate, dopo l’esonero di Cristiani (vittoria con il Poggibonsi, sconfitta con il Terranuova Traiana), sta lavorando con la difesa a tre: al vecchio Rastrello potrebbe quindi presentarsi con un 3-5-2 (o un 3-4-1-2). In panchina, dopo una lunga assenza, potrebbe sedersi Matteo Bongiorni, uno dei punti di forza della squadra, insieme all’ attaccante Magazzù, arrivato in estate dal Prato (in 14 presenze 4 reti e un assist). Sport.quotidiano.net

