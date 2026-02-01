Il Milan Primavera incassa una sconfitta pesante in trasferta contro l’Hellas Verona. I rossoneri sono stati battuti 4-1 e non riescono a portare a casa punti. La squadra di Giovanni Renna fatica a trovare il ritmo e si fa sorprendere dagli avversari, che dominano la partita dall’inizio alla fine. Un passo falso che lascia l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri.

Una giornata pesante per il Milan Primavera di Giovanni Renna. I rossoneri, in trasferta, hanno perso 4- contro l'Hellas Verona in campionato. Allo stadio Olivieri sono andati a segno Barry e Vermesan, autore di una tripletta, per i rossoneri a segno Dotta. I giovani rossoneri hanno provato a cambiare la partita, ma la squadra non ci è riuscita, soffrendo molto e creando poco. Ecco, di seguito, il resoconto del match. (Fonte acmilan.com) - Una giornata no, da dimenticare per il verdetto ma da ricordarsi per il necessario e normale miglioramento di una squadra giovane come la nostra Primavera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, passo falso contro il Verona: i gialloblù vincono 4-1

Approfondimenti su Milan Primavera

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Primavera

Argomenti discussi: Il programma del Settore Giovanile rossonero: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2026; IL PROGRAMMA DEL WEEKEND: TRASFERTE E RISCATTO; Verona-Milan: è duello tra bomber. E la caccia ai playoff...; Catanzaro, la Primavera di Costantino passa anche sul campo del Perugia.

Milan, De Sciglio: 'Approfittato del passo falso dell'Inter. Sui fatti di Torino...'Nel post-partita di Milan-Genoa il terzino rossonero Mattia De Sciglio ha parlato a Premium Sport: Sapevamo che il Genoa si sarebbe chiuso, serviva pazienza. Abbiamo rischiato qualche ripartenza per ... calciomercato.com

Pagelle Torino-Milan: rimpianto Zapata, Rabiot protagonista, passo falso Baroni. E Allegri...Terza sconfitta consecutiva e classifica congelata a quota 14 punti. È il quadro della prima metà di stagione del Torino, la cui ultima vittoria rimanda al 26 ottobre (2-1 contro il Genoa) e il cui ... tuttosport.com

«DISASTRO PRIMAVERA! IL VERONA SCHIANTA IL MILAN 4-1: ROSSONERI IRRICONOSCIBILI E IN CRISI DI RISULTATI!» #MilanPrimavera #VeronaMilan #CampionatoPrimavera #Renna - facebook.com facebook

FINE PRIMO TEMPO Hellas Verona-Milan 1-0 Primavera sotto all'intervallo (36' Barry) x.com