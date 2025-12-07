Scotti trascina il Milan Primavera | 1-1 contro l’Hellas-Verona
Il Milan Primavera, dopo la batosta del derby contro l'Inter (perso 2-0), scende in campo contro l'Hellas-Verona: 1-1 grazie al gol di Scotti nella ripresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
DIRETTA/ Milan Verona Primavera (risultato finale 1-1): Scotti risponde a Pavanati! (5 dicembre 2025) - Diretta Milan Verona Primavera, streaming video tv: i padroni d casa non stanno passano un bel periodo rispetto agli avversari (5 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net scrive
Primavera, Milan-Hellas (1-1): la pareggia Scotti! Grande avvio di ripresa del Milan! - Sugli sviluppi del corner conquistato in avvio, il pallone balla davanti alla porta ed è Scotti a controllarlo per primo e ... Come scrive milannews.it
Primavera 1. Scotti salva il Milan. L’Inter va a Bergamo - Un rigore di Scotti all’ultimo secondo di gara salva il baby Milan dalla sconfitta contro il Frosinone. Come scrive ilgiorno.it
Video Fiorentina Milan Primavera (1-1)/ Gol e highlights: Ossola replica a Braschi! (22 novembre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il dodicesimo turno del campionato Primavera 1 2025/2026. Secondo ilsussidiario.net