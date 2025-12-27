Milan - Hellas Verona le probabili formazioni | Acciaccati ed infortunati in casa gialloblu

Dopo il rinvio della gara con il Bologna, impegnato nella Supercoppa Italiana, l'Hellas Verona torna in campo alle 12.30 di domenica 28 dicembre a San Siro contro il Milan, per la diciassettesima giornata di Serie A. La formazione di Allegri ha partecipato a sua volta alla competizione che si è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

