Dopo il rinvio della gara con il Bologna, impegnato nella Supercoppa Italiana, l'Hellas Verona torna in campo alle 12.30 di domenica 28 dicembre a San Siro contro il Milan, per la diciassettesima giornata di Serie A. La formazione di Allegri ha partecipato a sua volta alla competizione che si è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Milan - Hellas Verona, le probabili formazioni | Acciaccati ed infortunati in casa gialloblu

