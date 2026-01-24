È fatta Maignan e Milan insieme fino al 2031 Ormai mancano solo firma e annuncio

Maignan e il Milan hanno raggiunto un accordo verbale per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza a giugno, fino al 2031. L’intesa prevede un aumento dell’ingaggio, in risposta alle richieste del portiere e alle esigenze della squadra. La firma ufficiale è attesa a breve, segnando una stabilità importante tra il club e il suo numero uno.

Mike Maignan e il Milan andranno avanti insieme, ben oltre l’attuale scadenza di contratto fissata per l’estate del 2026: è ormai fatto l’accordo per il rinnovo del portiere francese fino al prossimo giugno del 2031. Un lavoro diplomatico che va avanti da settimane e che finalmente ha portato a un passo dall’accordo: mancano gli ultimi dettagli, soprattutto firma e annuncio. Che potranno arrivare a breve. Le parti hanno raggiunto un’intesa verbale dato che le volontà convergevano da tempo. Mike voleva restare rossonero, Allegri ha fatto di tutto per farlo rimanere. La società, soprattutto, è andata incontro alle richieste del portiere che a trent’anni avrà un contratto con ingaggio di fatto raddoppiato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

