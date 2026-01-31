Serie D Scanzorosciate-Milan Futuro le formazioni ufficiali | spazio a Sia in attacco

Oggi alle 14:30 si gioca la sfida tra Scanzorosciate e Milan Futuro, valida per la 22^ giornata di Serie D. Le formazioni sono state ufficializzate e tra i protagonisti c’è Sia, che si posiziona in attacco. La partita si svolge sul campo di Scanzorosciate, con le due squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.

Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Scanzorosciate e Milan Futuro. I ragazzi di Oddo dopo la brutta sconfitta casalinga arrivata contro la Casatese Merate per 2-3, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi scalando qualche posizione in classifica. Alla partita, valida per la 22esima giornata di Serie D, i rossoneri arrivano con 34 punti (5° posto a parimerito). Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre: LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo .>>> A dispozione. Longoni - Karaca - Pagliei - Minotti - Vechiu - Geroli - Branca - Magrassi - Asanji

