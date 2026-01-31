Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2 Oddo | Non è stata tra le migliori prestazioni

Il match tra Scanzorosciate e Milan Futuro si è concluso con un pareggio 2-2. L’allenatore del Milan, Massimo Oddo, ha commentato la prestazione della sua squadra, dicendo che non è stata tra le migliori. Oddo ha aggiunto che ci sono ancora cose da migliorare e che bisogna lavorare di più in vista delle prossime partite. La squadra dovrà stringere i denti e trovare subito la concentrazione per evitare altre sorprese.

Al termine di Scanzorosciate-Milan Futuro, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole. L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha commentato nel post-partita il pareggio in rimonta subito contro lo Scanzorosciate. Per i rossoneri gol di Emanuele Sala e Lorenzo Ossola. Ecco le sue parole.

