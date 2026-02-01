Milan Cissè e Idrissi in clinica per le visite mediche | PM News

Questa mattina Alphadjo Cissè e Idrissi sono arrivati alla clinica 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche con il Milan. I due calciatori, appena arrivati, sono stati subito accompagnati negli ambulatori, pronti a ufficializzare il loro trasferimento ai rossoneri. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore e ora si attende solo il via libera ufficiale.

Alphadjo Cissè e Idrissi, colpi di calciomercato del Milan, sono arrivati alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri. Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006 che il Milan, in questo calciomercato invernale, ha prelevato dal Verona per 8 milioni più bonus, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Cissè nella struttura medica convenzionata con il Diavolo. Presente in struttura anche Idrissi, giovane in arrivo dal Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cissè e Idrissi in clinica per le visite mediche | PM News Approfondimenti su Milan Cissè Idrissi Esclusiva PM, Fullkrug ulteriori visite mediche in clinica per il Milan: ecco cosa risulta Calciomercato Milan, in arrivo Cissé per le visite mediche: ecco tutti i dettagli Il Milan sta per chiudere l’arrivo di Cissé. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milan Cissè Idrissi Argomenti discussi: Milan in chiusura per Alphadjo Cissè: soffiato al PSV, dispetto all'Inter; Milan, programmate le visite mediche per due nuovi acquisti; Milan, Cissè a Milano per le visite mediche: lo volevano Lipsia e Barcellona; Chi è El Hadj Malick Cissé, il nuovo giovane difensore del Milan. Alphadjo Cissè è cresciuto nella stessa società di Yunus MusahAlphadjo Cissè sarà un nuovo calciatore del Milan. Il giovane talento classe 2006, nato a Treviso, si sta mettendo in mostra quest'anno nel campionato ... milannews.it FOCUS MN - Chi è Alphadjo Cissè, il nuovo talento del dribbling italiano che il Milan ha soffiato al PSVAlphadjo Cissè, nato a Treviso il 22/10/2006 da genitori originari della Guinea, sarà presto un calciatore del Milan. Sconosciuto al grande pubblico ma arcinoto agli appassionati ... milannews.it Alphadjo Cissè era praticamente del PSV, l'accordo era fatto, si aspettavano le visite: è arrivato il Milan, ha chiuso l'operazione anche grazie agli ottimi rapporti con i suoi procuratori ed è riuscito a prendere questo ragazzo che in B sta facendo molto bene @Fa x.com Il Milan è pronto a chiudere per Cissè del Catanzaro: il classe 2006 ha già segnato 6 gol in campionato con i calabresi. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.