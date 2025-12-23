Esclusiva PM Fullkrug ulteriori visite mediche in clinica per il Milan | ecco cosa risulta
Come raccolto in esclusiva dall'inviato Stefano Bressi per Pianeta Milan, ulteriori visite mediche in clinica privata per Fullkrug. Ecco cosa ci risulta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Fullkrug arrivato in clinica per ulteriori visite: ecco il video | PM
Leggi anche: Calciomercato Milan, l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
ESCLUSIVA MN - Horst Heldt: "Fullkrug sempre rotto e vecchio Le conclusioni affrettate sono superficiali. Farà come Bierhoff in Italia" x.com
Esclusiva: l’offerta presentata al west Ham da parte del Milan per fullkrug è di 10 milioni di euro, con diritto di riscatto. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.