Don Alberto Ravagnani perché il prete influencer lascia il sacerdozio

Don Alberto Ravagnani, noto come il prete influencer con oltre mezzo milione di follower, ha deciso di lasciare il sacerdozio. La notizia ha sorpreso i suoi fan, che lo seguivano quotidianamente sui social, mentre le gerarchie ecclesiastiche di Milano sembrano accogliere con sollievo questa scelta. La decisione ha fatto discutere e molti si chiedono cosa spinga un sacerdote a lasciare il ministero.

Don Alberto Ravagnani, il famoso «prete influencer» da oltre mezzo milione di follower, ha lasciato il sacerdozio tra lo sgomento dei suoi seguaci sui social e un certo malcelato respiro di sollievo da parte delle gerarchie ecclesiastiche milanesi. Ravagnani, 32 anni, era incardinato nella diocesi di Milano come vicario parrocchiale della Chiesa di San Gottardo al Corso ma per tutti era indiscutibilmente riconosciuto come «il prete dei social». Nei suoi post, apprezzati soprattutto dai giovanissimi ma molto criticati dai cattolici più tradizionalisti, Ravagnani pubblicava contenuti che lo ritraevano in palestra, allo specchio, mentre faceva sport all'aria aperta, con gruppi di ragazzi delle periferie milanesi, moltissimi dei quali senza vesti ecclesiastiche o abbigliamento riconducibile al suo status di sacerdote (ha più volte affermato di non tollerare il collarino bianco da prete). 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile di