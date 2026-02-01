Meteo Liguria le previsioni per la prima settimana di febbraio

La Liguria si prepara a una nuova fase di maltempo. Tra lunedì e martedì, arriverà una perturbazione atlantica che porterà pioggeste intense e vento forte. Le previsioni degli esperti di 3bmeteo indicano che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con un altro fronte in arrivo. La situazione si mantiene instabile, e le autorità invitano alla prudenza.

In arrivo perturbazioni sulla nostra regione, che caratterizzeranno le giornate fino a venerdì, quando la pressione atmosferica tornerà a salire Nuova fase di maltempo, di stampo atlantico, attesa tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio. Altra perturbazione poi attesa nei giorni successivi, spiegano gli esperti di 3bmeteo. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico sulla riviera di ponente Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; su riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera.

