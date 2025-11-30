Meteo Genova e Liguria | le previsioni per la prima settimana di dicembre

Domenica e lunedì con avviso Apral (qui i dettagli) per possibili rovesci e bassa probabilità di temporali forti. Ma che tempo ci aspetta per la prima settimana di dicembre? Ecco le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo.Avviso di Arpal: "Perturbazione in arrivo con rovesci", gli scenari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Meteo 28 novembre: temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. A Genova tra 8 e 15 gradi, a Busalla tra -2 e 10. Umidità su valori medio-bassi - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di dicembre - Domenica e lunedì con avviso Apral (qui i dettagli) per possibili rovesci e bassa probabilità di temporali forti. Lo riporta genovatoday.it

Meteo, arriva il maltempo in Liguria. Inizio di settimana con nuvole e pioggia - DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. primocanale.it scrive

Avviso di Arpal: "Perturbazione in arrivo con rovesci", gli scenari meteo - Arpal parla di "bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, piccoli smottamenti" ... Riporta genovatoday.it