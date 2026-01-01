Le previsioni del meteo per Genova e la Liguria indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla prima settimana del 2026. Dopo le precipitazioni di oggi, giovedì 1 gennaio, le giornate si prospettano generalmente più soleggiate, sebbene il mare rimanga mosso. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni, in modo da pianificare al meglio le proprie attività all'aperto in questa regione.

Dopo la parentesi di instabilità di oggi, giovedì 1 gennaio, il meteo sembra riservare giornate tendenzialmente più soleggiate - ma con mare mosso - almeno nel capoluogo ligure. Ecco le previsioni a cura degli esperti di 3bMeteo per i prossimi giorni, il weekend e l'Epifania a Genova e in Liguria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana del 2026

