Metalmeccanici in tangenziale i sindacati | Il decreto Sicurezza colpisce il diritto di sciopero

I metalmeccanici delle sigle Fim, Fiom e Uilm hanno manifestato questa mattina sulla tangenziale, criticando il decreto Sicurezza. I sindacati puntano il dito contro una norma che, per la prima volta in Italia, permette a un giudice di intervenire contro i rappresentanti sindacali accusati di blocco stradale. La protesta si è svolta in modo deciso, con lavoratori che chiedono maggiore tutela e rispetto per il diritto di sciopero. La questione ha acceso un nuovo fronte di tensione tra le forze dell’ordine e i sindacati.

Fim-Fiom-Uilm contro i decreti penali per blocco stradale: "È la prima volta che dei rappresentanti sindacali finiscono davanti a un giudice per uno sciopero" Esplode la rabbia di Fim, Fiom e Uilm contro il decreto Sicurezza che, per la prima volta in Italia, porta un giudice a esprimersi nei confronti di rappresentanti sindacali per il reato di blocco stradale. Il caso riguarda lo sciopero dei metalmeccanici che il 20 giugno scorso ha portato circa diecimila lavoratori a sfilare per 45 minuti sulla tangenziale di Bologna, per chiedere la riapertura della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre un anno.

