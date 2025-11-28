Il diritto alla sicurezza la sicurezza del diritto | un incontro a Udine
“Il diritto alla sicurezza, la sicurezza del diritto. Sentirsi sicuri, cosa può aiutare?” è il titolo dell’incontro promosso da Il Passo Giusto – iniziativa editoriale del Patto per l’Autonomia –, che si terrà venerdì 28 novembre, alle ore 17.45, nella sala Cisl di via Ciconi 16, a Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
