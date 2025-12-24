In Italia l’antitrust impone a Meta di integrare i chatbot di intelligenza artificiale concorrenti

24 dic 2025

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha annunciato in una nota di aver ordinato al colosso americano Meta di “sospendere le condizioni che escludono i chatbot di intelligenza artificiale concorrenti da WhatsApp”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

