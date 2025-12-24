In Italia l’antitrust impone a Meta di integrare i chatbot di intelligenza artificiale concorrenti

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha annunciato in una nota di aver ordinato al colosso americano Meta di "sospendere le condizioni che escludono i chatbot di intelligenza artificiale concorrenti da WhatsApp".

Maxi multa a #Ryanair: Antitrust sanziona la compagnia per abuso di posizione dominante in Italia x.com

Abuso di posizione dominante. È questa l’accusa mossa dall’Antitrust nei confronti della compagnia aerea Ryanair, che ha portato ad una sanzione di oltre 255 milioni di euro. Secondo l’Autorità italiana, presieduta da Roberto Rustichelli, la società irlandes - facebook.com facebook

