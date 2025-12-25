Chatbot AI su WhatsApp | l’Antitrust ferma il blocco di Meta in Italia

Chatbot AI su WhatsApp al centro di una battaglia legale senza precedenti: l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ordinato a Meta di sospendere immediatamente la sua nuova politica restrittiva. Una mossa decisa che segna un punto di svolta nella regolamentazione delle Big Tech in Europa e che garantisce, almeno per ora, la sopravvivenza di un mercato pluralista all’interno dell’app di messaggistica più usata al mondo. L’ordinanza dell’autorità italiana risponde a un tentativo di Meta di modificare l’accesso alle sue API Business, una mossa che avrebbe di fatto estromesso i concorrenti diretti del suo assistente proprietario, Meta AI. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

