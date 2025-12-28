Due successi di fila per i brianzoli Azzi-Birindelli numeri da grandi Monza sulle ali dell’entusiasmo

I primi quindici giorni di dicembre avevano visto il Monza frenare improvvisamente la propria marcia imperiosa. Ma i dubbi e le preoccupazioni sono stati messi in fretta alle spalle: i biancorossi, nelle ultime due sfide, hanno ripreso a volare verso l’obiettivo promozione, affidandosi in senso letterale alle proprie ali. Nel big-match vinto a Modena venerdì, l’uomo partita è stato Paulo Azzi, autore del fondamentale gol del pareggio e sempre pericoloso nell’intero arco del match, anche quando il resto della squadra faticava. L’esterno brasiliano chiude un 2025 di altissima caratura, come evidenziano i 5 gol e i 4 assist messi a referto in 34 presenze con due squadre diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

