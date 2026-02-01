Il Messina supera l’ostacolo Paternò con il gol del solito Roseti

Il Messina vince 1-0 in trasferta contro il Paternò. Roseti segna il gol decisivo e porta i tre punti che servivano per la salvezza. La squadra di casa ci prova, ma non riesce a pareggiare. Il risultato permette al Messina di muovere la classifica e guardare avanti con più fiducia.

La squadra giallorossa si è imposta per 1 a 0 in trasferta grazie alla rete dell’attaccante entrato nella ripresa. I tre punti sono preziosi in chiave salvezza Il Messina ha piegato (1-0) in trasferta la resistenza del Paternò, aggiudicandosi, così, tre punti preziosi in chiave salvezza. Decisivo, così come lo era stato contro l’Acireale, Roseti, che ha realizzato il gol della vittoria nella 22^ giornata del campionato di Serie D. Dopo le iniziali fasi di studio, i peloritani prendono il controllo del gioco, ma non riescono a verticalizzare con la necessaria pericolosità. La partita viene interrotta per alcuni minuti dopo il lancio di fumogeni da parte dei tifosi etnei.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Messina Volley supera il Volley ’96 per 3-0 nell’ultima giornata del girone di andata di Serie C femminile, conquistando tre punti importanti per la classifica e chiudendo la gara in tre set controllati. - facebook.com facebook