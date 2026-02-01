Mercato Napoli ci siamo | colpo chiuso arriva l’annuncio

Il Napoli ha chiuso un colpo importante nelle ultime ore di mercato. La squadra di Antonio Conte cerca di rinforzarsi prima della chiusura, sperando di superare i problemi causati dagli infortuni. Gli azzurri sono al lavoro per portare almeno un nuovo giocatore in squadra, puntando a rafforzare la rosa e a migliorare la situazione attuale.

Il Napoli continua a lavorare al mercato in entrata in queste ultime ore di mercato. La squadra azzurra proverà a portare alla corte di Antonio Conte almeno un altro colpo che possa aiutare la rosa a superare il momento di difficoltà vissuto proprio dagli azzurri a causa degli infortuni. Da registrare negli scorsi giorni l’arrivo di Giovane, ma c’è un altro colpo che sembra ormai chiuso dal Napoli. Mercato Napoli, tutto fatto per Alisson Santos: le ultime. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Giovanni Manna avrebbe ormai chiuso l’affare Alisson Santos: accordo raggiunto e giocatore che arriverà all’ombra del Vesuvio proprio nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli si prepara a una sfida importante in Europa League contro il Benfica a Lisbona, mentre si susseguono le novità di mercato.

Il calciomercato del Napoli si prepara a una stagione importante, con voci di trattative e investimenti significativi.

