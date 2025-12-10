Mainoo al Napoli arriva l’annuncio | importanti novità sul colpo di mercato
Il Napoli si prepara a una sfida importante in Europa League contro il Benfica a Lisbona, mentre si susseguono le novità di mercato. Tra queste, l'arrivo di Mainoo, che rappresenta un’importante operazione per il club azzurro. La serata promette emozioni sia sul campo sia in ottica rafforzamenti, con l’attenzione rivolta alle ultime evoluzioni di mercato.
In serata il Napoli scenderà in campo a Lisbona per la prestigiosa sfida con il Benfica di Jose Mourinho. Tutti non vedono l’ora di assistere al faccia a faccia tra lo Special One e Antonio Conte, che hanno già iniziato a punzecchiarsi in conferenza stampa. Oltre che alla Champions League, i partenopei pensano però anche al mercato in vista della sessione di gennaio. È ormai risaputo che tra i primi nomi della lista di Manna ci sia Kobbie Mainoo del Manchester United: gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare. Napoli, Marchetti alimenta le speranze per Mainoo: “Passi in avanti”. In queste ore, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sui movimenti del Napoli in ottica mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mainoo al Napoli è possibile: il giocatore vuole vestire la maglia azzurra, però si deve accelerare. A che punto è la trattativa - facebook.com Vai su Facebook
Kobbie #Mainoo apre al #Napoli: è ai margini del #ManchesterUnited, perché può arrivare a gennaio Vai su X
Napoli, Cerchione annuncia: “Un amico di Stellini mi ha comunicato dell’acquisto di Mainoo, percentuale vicina al 99%” - Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate conferme importanti da una fonte ... Secondo dailynews24.it
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu