Mainoo al Napoli arriva l’annuncio | importanti novità sul colpo di mercato

Il Napoli si prepara a una sfida importante in Europa League contro il Benfica a Lisbona, mentre si susseguono le novità di mercato. Tra queste, l'arrivo di Mainoo, che rappresenta un’importante operazione per il club azzurro. La serata promette emozioni sia sul campo sia in ottica rafforzamenti, con l’attenzione rivolta alle ultime evoluzioni di mercato.

In serata il Napoli scenderà in campo a Lisbona per la prestigiosa sfida con il Benfica di Jose Mourinho. Tutti non vedono l'ora di assistere al faccia a faccia tra lo Special One e Antonio Conte, che hanno già iniziato a punzecchiarsi in conferenza stampa. Oltre che alla Champions League, i partenopei pensano però anche al mercato in vista della sessione di gennaio. È ormai risaputo che tra i primi nomi della lista di Manna ci sia Kobbie Mainoo del Manchester United: gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare. Napoli, Marchetti alimenta le speranze per Mainoo: "Passi in avanti". In queste ore, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sui movimenti del Napoli in ottica mercato.