Mercato Inter Diaby vuole i nerazzurri | l’Al-Ittihad si muove per trovare già il sostituto Ecco tutti i dettagli

Dopo aver deciso di lasciare l’Inter, Diaby spinge per trasferirsi in nerazzurri. L’Al-Ittihad si muove già per trovare il suo sostituto, mentre i dirigenti nerazzurri stanno valutando le prossime mosse sul mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri si muovono per Diaby: l’Al-Ittihad cerca già il sostituto dell’esterno francese. Ecco tutti i dettagli. Il mercato dell’ Inter ruota attorno a un nome preciso: Moussa Diaby. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluigi Longari, la trattativa per portare l’esterno in nerazzurro è entrata in una fase cruciale di attesa. Il giocatore ha già manifestato la sua chiara volontà, dando il suo totale gradimento al trasferimento alla corte di Cristian Chivu. Tuttavia, per sbloccare definitivamente l’affare, l’ Al-Ittihad deve prima assicurarsi un sostituto all’altezza nel reparto avanzato per non lasciare scoperta la rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter ha avviato i primi contatti con l’Al-Ittihad per un esterno offensivo.

L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.

