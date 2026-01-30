I nerazzurri aspettano il sì definitivo per ufficializzare l’arrivo di Diaby dall’Al-Ittihad. Il giocatore vuole vestire la maglia dell’Inter e ora manca solo il via libera dalla società saudita. La trattativa procede spedita, con i dettagli che si stanno definendo in queste ore.

Inter News 24 Mercato Inter, si lavora per l'ingaggio di Diaby dall'Al-Ittihad: manca solo il via libera. Ecco tutti i dettagli dell'affare. L' Inter è protagonista assoluta di queste ultime ore di mercato. Il club nerazzurro sta lavorando ai fianchi l'Al-Ittihad per riportare in Serie A Moussa Diaby. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, la dirigenza di viale della Liberazione sta portando avanti una trattativa serrata per ottenere il semaforo verde dal fondo PIF, proprietario del club saudita. Il giocatore ha già manifestato una volontà ferrea: vuole solo l'Italia e sta facendo di tutto per sbloccare l'operazione.

© Internews24.com - Mercato Inter, si attende il via libera per Diaby: il giocatore vuole i nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

Dopo aver deciso di lasciare l'Inter, Diaby spinge per trasferirsi in nerazzurri.

L'Inter aspetta ancora il via libera dall'Al-Ittihad per portare in Italia l'esterno Diaby.

