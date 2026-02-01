La Fiorentina si muove sul mercato per rafforzare la difesa. Il club toscano ha quasi chiuso l’accordo con un difensore della Juventus, un’operazione ormai ai dettagli. Vanoli, il tecnico, aspetta solo di ufficializzare il nuovo acquisto per rinforzare la rosa e cercare di uscire dalla zona pericolo.

Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Udinese, Runjaic: «Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime

Approfondimenti su Mercato Fiorentina

Il mercato della Juventus si infiamma con voci di un possibile interesse di Paratici per un giocatore in scadenza.

Maldini, figlio d’arte, si allontana dalla Juventus e potrebbe trasferirsi all’Atalanta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mercato Fiorentina

Argomenti discussi: Fiorentina, il mercato non si ferma mai: oggi le visite mediche e l’ufficialità; Rivoluzione di mercato: quattro colpi e nuova identità per Vanoli; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Mercato Fiorentina, non solo Edin Dzeko: ufficiale un'altra cessione.

Mercato Fiorentina, affare vicinissimo! Vanoli trova un difensore, arriva dalla Juventus: tutti gli aggiornamentiMercato Fiorentina, affare vicinissimo! Vanoli trova un difensore, arriva dalla Juventus: tutti gli aggiornamenti La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Paolo ... calcionews24.com

Mercato Juve h24 - Accordo raggiunto con il Bologna per Holm. Visite per Boga, Licina e Oboavwoduo. Saltato scambio Beto-Zhegrova. Napoli su Norton-Cuffy. Lazio e Fiorentina su ...16:45 - Holm alla Juve a prescindere. Joao Mario ha chiesto un giorno di riflessione e il Bologna ha già... - (Leggi qui) 16:30 - Tottenham-City, formazioni ufficiali: Kolo Muani ... tuttojuve.com

Rugani Fiorentina L'operazione di mercato - facebook.com facebook

#Rugani #Fiorentina L'operazione di mercato x.com